Джузеппе Маротта: "Переход Витселя в "Ювентус"? Посмотрим"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта в очередной раз подтвердил заинтересованность клуба в услугах полузащитника "Зенита" Акселя Витселя. Ранее сам бельгиец неоднократно выражал желание перейти в туринский клуб.

– Витсель – это особенная история, мы видим, насколько он важен для "Зенита", – цитирует Football Italia Маротту. – Его переход в "Ювентус"? Посмотрим.

Отметим, что контракт Витселя с клубом из Санкт-Петербурга истекает летом 2017 года и футболист не собирается его продлевать.