21:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Джузеппе Маротта: "Переход Витселя в "Ювентус"? Посмотрим"

0
0
0
1

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта в очередной раз подтвердил заинтересованность клуба в услугах полузащитника "Зенита" Акселя Витселя. Ранее сам бельгиец неоднократно выражал желание перейти в туринский клуб.

– Витсель – это особенная история, мы видим, насколько он важен для "Зенита", – цитирует Football Italia Маротту. – Его переход в "Ювентус"? Посмотрим.

Отметим, что контракт Витселя с клубом из Санкт-Петербурга истекает летом 2017 года и футболист не собирается его продлевать.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Sandberg

Ранее сам бельгиец неоднократно выражал желание перейти в турецкий клуб)

21:57

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ