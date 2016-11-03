Джузеппе Маротта: "Не думаю, что в январе появится возможность купить Витселя"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта считает, что его клубу вряд ли удастся подписать полузащитника в январе. Ранее интерес туринцев связывают в основном с Акселем Витселем из "Зенита" и Корантеном Толиссо из "Лиона".

– Толиссо очень хороший игрок, но он не нам принадлежит, – цитирует Sportmediaset Маротту. – Будет ли "Ювентус" в январе искать полузащитника? Считаю, что наш состав укомплектован. Беспокоят некоторые травмы, но возвращение Маркизио играет решающую роль в восполнении дефицита в полузащите. Не думаю, что в январе получится улучшить качество состава. Вряд ли появятся такие возможности. Витсель? Мы пытались его подписать прошлым летом до последнего дня. И такая возможность была, но возникли некоторые объективные препятствия, как я уже говорил. Не думаю, что в январе подвернется такая возможность. Но мы бдительны.