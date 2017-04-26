Джорджевич заменил Кокорина в стартовом составе "Зенита" на матч с "Оренбургом"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу огласил стартовый состав команды на матч 25-го тура чемпионата России против "Оренбурга". С первых минут в составе питерцев появится нападающий Лука Джорджевич, заменивший травмированного Александра Кокорина, который в заявку команды на игру не попал.

Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом:

Лунев – Смольников, Нету, Иванович, Жирков – Жулиану, Хави Гарсия, Цаллагов – Шатов, Джорджевич, Данни.

Запасные: Лодыгин, Рудаков, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Эрнани, Маурисиу, Юсупов, Мак, Молло, Кержаков.

Матч "Оренбург" – "Зенит" состоится в среду, 26 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.