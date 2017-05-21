Джикия получил красную карточку в матче "Арсенал" – "Спартак"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия получил прямую красную карточку в игре 30-го тура чемпионата России против "Арсенала". Джикия был удален с поля на 12-й минуте за фол "последней надежды" на полузащитнике Муссе Думбья.

Напомним, что туляки переместятся из зоны вылета в зону стыковых матчей, если одержат над красно-белыми победу, а в параллельной встрече "Оренбург" не выиграет у "Ростова" и/или "Крылья Советов" уступят "Томи".

Ранее Джикия попал в расширенный список сборной России на предстоящий Кубок конфедераций-2017.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"