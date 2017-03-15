Джикия победил Фернанду, Попова и Луиза Адриану в конкурсе на меткость

"Спартак" на своем официальном youtube-канале опубликовал видео соревнования, прошедшего на зимнем сборе в Марбелье. Четыре игрока красно-белых - Георгий Джикия, Фернанду, Ивелин Попов и Луиз Адриану соревновались в меткости. Задачей было попасть в перекладину ударом с линии штрафной. Убедительную победу в конкурсе одержал Джикия, нанесший 7 точных ударов из 10. Ивелин Попов попал лишь пять раз, а Фернанду и Луиз Адриану - по четыре.