12:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Джикия победил Фернанду, Попова и Луиза Адриану в конкурсе на меткость

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"Спартак" на своем официальном youtube-канале опубликовал видео соревнования, прошедшего на зимнем сборе в Марбелье. Четыре игрока красно-белых - Георгий Джикия, Фернанду, Ивелин Попов и Луиз Адриану соревновались в меткости. Задачей было попасть в перекладину ударом с линии штрафной. Убедительную победу в конкурсе одержал Джикия, нанесший 7 точных ударов из 10. Ивелин Попов попал лишь пять раз, а Фернанду и Луиз Адриану - по четыре.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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12:55

БорщисалО

!!! Подняли настроение! Классно!

12:26

баламошка

Джикия - это похороны!)

12:11

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