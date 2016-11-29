Джикия может обойтись "Локо" или "Спартаку" в 3 миллиона евро

Два московских клуба, "Спартак" и "Локомотив", продолжают борьбу за защитника "Амкара" Георгия Джикию. По данным "СЭ", трансфер игрока сборной России, чей контракт с пермяками действует еще полтора года, может обойтись покупателю в 3 миллиона евро – на такую сумму рассчитывают в "Амкаре". На данный момент предпочтительнее выглядят шансы "Спартака".

Игорь Резвухин: "Конкретных предложений по Джикии нет"