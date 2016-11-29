19:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Джикия может обойтись "Локо" или "Спартаку" в 3 миллиона евро

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Два московских клуба, "Спартак" и "Локомотив", продолжают борьбу за защитника "Амкара" Георгия Джикию. По данным "СЭ", трансфер игрока сборной России, чей контракт с пермяками действует еще полтора года, может обойтись покупателю в 3 миллиона евро – на такую сумму рассчитывают в "Амкаре". На данный момент предпочтительнее выглядят шансы "Спартака".

Игорь Резвухин: "Конкретных предложений по Джикии нет"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Русский

Амкар по ходу закончит сезон с самым внушительным плюсом в финансовом плане в РФПЛ...

20:12

Green42

Если Бока сваливает, то надо брать, а быть может брать и продавать Боку! Ибо нефиг выпендриваться.

20:10

shpasic

Локо или Спартаку в 3 миллиона, а Зениту в 33! xD

19:58

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