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Джеван Челоянц: "Спартак" может как минимум попасть в Лигу чемпионов"

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Бывший член совета директоров "Спартака" Джеван Челоянц после матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1) подчеркнул, что в клубе не должны обращать внимания на проблемы соперника. Также он выразил надежду на попадание красно-белых в Лигу чемпионов по итогам сезона, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

 
Сегодня. Москва. Тушино. "Спартак" - ЦСКА - 3:1. 76-я минута. ЗЕ ЛУИШ отправляет победный мяч в ворота Игоря АКИНФЕЕВА.Страстно-белые! "Спартак" выиграл дерби у ЦСКА

– Игра понравилась, чувствуется уже рука Карреры, – сказал Челоянц. – Есть все предпосылки, чтобы "Спартак" в этом сезоне как минимум попал в Лигу чемпионов.

– ЦСКА был слаб или "Спартак" настолько хорош?

– Проблемы ЦСКА – не наши проблемы. Победа заслуженна в любом случае, чтобы не случилось с армейцами. Если у них есть проблемы, то пусть думают, как их исправлять.

– Возвращение в строй Глушакова, Промеса и Зе Луиша как нельзя кстати произошло?

– Конечно! Когда играют сильные футболисты, то всегда полезно.

– "Спартак" лидирует в чемпионате по праву?

– Пока "Зенит" не сыграл, "Спартак" единоличный лидер.

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