Джеван Челоянц: "Николаев отсудил нормально"

Бывший член совета директоров "Спартака" Джеван Челоянц после матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1) выразил удовлетворение работой судейской бригады под руководством Алексея Николаева. Он подчеркнул, что арбитр давал играть командам, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Судейство – такой вопрос, который обсуждать себе дороже, – сказал Челоянц. – Во всем мире арбитраж такой, какой он есть. Сегодня Николаев отсудил нормально, давал играть обеим командам, это главное.

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