21:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Джеван Челоянц: "Николаев отсудил нормально"

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Бывший член совета директоров "Спартака" Джеван Челоянц после матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1) выразил удовлетворение работой судейской бригады под руководством Алексея Николаева. Он подчеркнул, что арбитр давал играть командам, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Судейство – такой вопрос, который обсуждать себе дороже, – сказал Челоянц. – Во всем мире арбитраж такой, какой он есть. Сегодня Николаев отсудил нормально, давал играть обеим командам, это главное.

"Спартак" - ЦСКА: ноль карточек и два неназначенных пенальти

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Gogy

Вона как,пару пендалей не дал- и нормально. А Иванова за не назначенный штрафной с дерьмом прожевали. Но сейчас секта победила- и все хорошо...

22:47

andrey62

Обидно что мясное нытье приводит к таким "результатам"! Вы так хотите побеждать...???????????????????????????

22:05

пошливы

Спартак - это сборище трусливых трансвеститов. Верещат как бабы трусливые по каждому эпизоду. Бегают по полю и пищат как облезлые и полудохлые петухи. Ведь до чего довели знаменитый клуб??? Это ведь пристанище отщепенцев - которые в своей шизофренической истерике ненавидят всё и всех вокруг.

22:05

Ралпачан Фляйшманъ

аххах, ладно. доживем еще, когда любителя целовать ворота прихлопнут парой пеналей. тогда и послушаем папаяна.

22:03

Chibisov

Вопрос только один,а он так же сказал бы если в таком же моменте пенальти не поставили в ворота цска?Хорошо когда судьи ошибаются в твою сторону,а вот когда в обратную то мы сразу слышим слово "заговор" и "судья убил спартак" не профессионально это.Если вы такие честные,то признайте,что судья ошибся в нашу строну,а остальное все демагогия и не более.

21:54

Babkin Vnuk

И не дал пенальти в кота спама. Что бы было если бы такой не поставили в ворота цска?!!!

21:46

MAYERICK

Спросите еще у кепки-водителя Асхабадзе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...............

21:45

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