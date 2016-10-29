Джеван Челоянц: "Николаев отсудил нормально"

Бывший член совета директоров "Спартака" Джеван Челоянц после матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1) выразил удовлетворение работой судейской бригады под руководством Алексея Николаева. Он подчеркнул, что арбитр давал играть командам, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
– Судейство – такой вопрос, который обсуждать себе дороже, – сказал Челоянц. – Во всем мире арбитраж такой, какой он есть. Сегодня Николаев отсудил нормально, давал играть обеим командам, это главное.
"Спартак" - ЦСКА: ноль карточек и два неназначенных пенальти
Gogy
Вона как,пару пендалей не дал- и нормально. А Иванова за не назначенный штрафной с дерьмом прожевали. Но сейчас секта победила- и все хорошо...
22:47
andrey62
Обидно что мясное нытье приводит к таким "результатам"! Вы так хотите побеждать...???????????????????????????
22:05
пошливы
Спартак - это сборище трусливых трансвеститов. Верещат как бабы трусливые по каждому эпизоду. Бегают по полю и пищат как облезлые и полудохлые петухи. Ведь до чего довели знаменитый клуб??? Это ведь пристанище отщепенцев - которые в своей шизофренической истерике ненавидят всё и всех вокруг.
22:05
Ралпачан Фляйшманъ
аххах, ладно. доживем еще, когда любителя целовать ворота прихлопнут парой пеналей. тогда и послушаем папаяна.
22:03
Chibisov
Вопрос только один,а он так же сказал бы если в таком же моменте пенальти не поставили в ворота цска?Хорошо когда судьи ошибаются в твою сторону,а вот когда в обратную то мы сразу слышим слово "заговор" и "судья убил спартак" не профессионально это.Если вы такие честные,то признайте,что судья ошибся в нашу строну,а остальное все демагогия и не более.
21:54
Babkin Vnuk
И не дал пенальти в кота спама. Что бы было если бы такой не поставили в ворота цска?!!!
21:46
MAYERICK
Спросите еще у кепки-водителя Асхабадзе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...............
21:45