22:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Джери Промес: "Мой сын Квинси – король, а "Спартак" – чемпион!"

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Отец полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, Джери, после матча 23-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:1) выразил полное удовлетворение игрой своего сына. В то же время он уверен в победе красно-белых в чемпионате России.

– Отличная игра, Квинси хорош, – начал Джери Промес.

– Ваш сын король?

– Да.

– "Спартак" чемпион?

– Да.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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СпартакСпартак

Газзаев - Великий Предсказатель - Посрамлён :)))) ОРАКУЛ - Гы-гы-гы-гы-гы :))))

22:45

dv2205

имя как у собакена моего соседа -- не повезло

22:17

James Gang

Мне больше понравились ответы бати Промеса. Он уже "отмечает" чемпионство Спартака!

22:16

Jean4

Ну и вопросы, "ваш сын король?", кто такое вообще может спросить? )

22:13

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