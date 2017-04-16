Джери Промес: "Мой сын Квинси – король, а "Спартак" – чемпион!"

Отец полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, Джери, после матча 23-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:1) выразил полное удовлетворение игрой своего сына. В то же время он уверен в победе красно-белых в чемпионате России.

– Отличная игра, Квинси хорош, – начал Джери Промес.

– Ваш сын король?

– Да.

– "Спартак" чемпион?

– Да.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"