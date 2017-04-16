Джери Промес: "Мой сын Квинси – король, а "Спартак" – чемпион!"

Отец полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, Джери, после матча 23-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (2:1) выразил полное удовлетворение игрой своего сына. В то же время он уверен в победе красно-белых в чемпионате России.
– Отличная игра, Квинси хорош, – начал Джери Промес.
– Ваш сын король?
– Да.
– "Спартак" чемпион?
– Да.
СпартакСпартак
Газзаев - Великий Предсказатель - Посрамлён :)))) ОРАКУЛ - Гы-гы-гы-гы-гы :))))
22:45
dv2205
имя как у собакена моего соседа -- не повезло
22:17
James Gang
Мне больше понравились ответы бати Промеса. Он уже "отмечает" чемпионство Спартака!
22:16
Jean4
Ну и вопросы, "ваш сын король?", кто такое вообще может спросить? )
22:13