Джано Ананидзе: "Месси - гений, а Бэйл и Криштиану Роналду - атлеты, умеющие на поле все"

Полузащитник "Спартака" и сборной Грузии Джано Ананидзе в "Разговоре по пятницам" признался, что его очень впечатляют Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Лионель Месси. По его словам, последний родился гением, а первые двое всего добились своими силами.

– В октябре сборная Грузии сыграла вничью с Уэльсом. Бэйла в подробностях разглядели?

– Да у меня рука три дня болела после того как с ним столкнулся! Будто в стену врезался! Бэйл невероятно накачанный. Таких атлетов, умеющих на поле все, двое – он и Криштиану Роналду.

– Но лучший – хрупкий Месси.

– Месси – гений. От природы. Криштиану Роналду и Бэйл – одаренные ребята, которые развили свой талант благодаря огромной работоспособности. Пашут каждый день. Читаю инстаграм Криштиану Роналду: "Сегодня выходной". Но утром и вечером выкладывает фотографии из тренажерного зала. У Месси в инстаграме такого ни разу не видел. Для него выходной – значит, выходной.

– Кто еще на поле впечатлил?

– Модрич. Неуловимый. Мяч укрывает так, что отнять невозможно. Вроде вот он, на ноге, подбегаешь – нет мяча. Передачи раздает не глядя. А Дрогба? До сих пор перед глазами эпизод в матче "Спартака" с "Челси". Чех выбивает от ворот, Дрогба выпрыгивает выше всех, принимает мяч на грудь. Разворачивается с защитником на плече и ускользает. В чемпионате России такие фокусы не увидишь.

– Со знаком минус кто-то из звезд удивлял?

– В сборной Торнике Окриашвили, игравший тогда за"Генк", возил рылом Пике с Арбелоа. Один из "Барселоны", другой из "Реала", чемпионы мира, но Торнике уходил от них, как от стоячих! А Уча Лобжанидзе, защитник тбилисского "Динамо", в матче с французами наглухо закрыл Рибери. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Ананидзе