Джано Ананидзе: "Меня в 17 лет хотел купить "Арсенал", еще звали "Валенсия", "Вильярреал"

Героем традиционной рубрики "Разговор по пятницам" стал полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе. Он признался, что к нему проявляли интерес иностранные клубы, но красно-белые не отпустили.
– За границу звали?
– Недавно узнал – в 17 лет меня хотел купить "Арсенал". Вариант был стопроцентный. "Спартак" продавать отказался. В этом году приглашали "Валенсия", "Вильярреал", "Олимпиакос", "Фрайбург". Выдвигали условие – я не продлеваю контракт со "Спартаком" и ухожу в январе свободным агентом.
– Разумно.
– Но рискованно. Вдруг травма в ноябре? Остаешься ни с чем. Впрочем, главное даже не это.
– А что?
– Был бы в "Спартаке" другой тренер – я уехал бы.
– На Аленичева намекаете?
– Ни в коем случае. К Аленичеву у меня нет претензий. Наоборот, только спасибо могу сказать за то, что доверил место в составе. Просто сейчас наконец-то все наладилось. И у меня лично, и у команды. Идем на первом месте, отличный коллектив, с Каррерой полное взаимопонимание… Зачем уходить? (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)