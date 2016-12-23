Джано Ананидзе: "Меня в 17 лет хотел купить "Арсенал", еще звали "Валенсия", "Вильярреал"

Героем традиционной рубрики "Разговор по пятницам" стал полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе. Он признался, что к нему проявляли интерес иностранные клубы, но красно-белые не отпустили.

– За границу звали?

– Недавно узнал – в 17 лет меня хотел купить "Арсенал". Вариант был стопроцентный. "Спартак" продавать отказался. В этом году приглашали "Валенсия", "Вильярреал", "Олимпиакос", "Фрайбург". Выдвигали условие – я не продлеваю контракт со "Спартаком" и ухожу в январе свободным агентом.

– Разумно.

– Но рискованно. Вдруг травма в ноябре? Остаешься ни с чем. Впрочем, главное даже не это.

– А что?

– Был бы в "Спартаке" другой тренер – я уехал бы.

– На Аленичева намекаете?

– Ни в коем случае. К Аленичеву у меня нет претензий. Наоборот, только спасибо могу сказать за то, что доверил место в составе. Просто сейчас наконец-то все наладилось. И у меня лично, и у команды. Идем на первом месте, отличный коллектив, с Каррерой полное взаимопонимание… Зачем уходить? (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

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