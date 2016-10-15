18:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Джанаев, Гранат и Кудряшов сыграют против "Спартака" с первых минут

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Стал известен состав "Ростова" на гостевой матч 10-го тура премьер-лиги против "Спартака". С первых минут на поле появятся три бывших футболиста красно-белых - Сослан Джанаев, Федор Кудряшов и Владимир Гранат.

Полностью заявка ростовчан выглядит следующим образом: Джанаев - Калачев, Мевля, Гранат, Навас, Кудряшов - Гацкан, Нобоа, Ерохин - Полоз, Азмун. Запасные - Комиссаров, Медведев, Скопинцев, Папа Гуйе, Эззатоллахи, Ярошенко, Препелицэ, Байрамян, Киреев, Григорьев.

Игра в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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