Джанаев, Гранат и Кудряшов сыграют против "Спартака" с первых минут

Стал известен состав "Ростова" на гостевой матч 10-го тура премьер-лиги против "Спартака". С первых минут на поле появятся три бывших футболиста красно-белых - Сослан Джанаев, Федор Кудряшов и Владимир Гранат.

Полностью заявка ростовчан выглядит следующим образом: Джанаев - Калачев, Мевля, Гранат, Навас, Кудряшов - Гацкан, Нобоа, Ерохин - Полоз, Азмун. Запасные - Комиссаров, Медведев, Скопинцев, Папа Гуйе, Эззатоллахи, Ярошенко, Препелицэ, Байрамян, Киреев, Григорьев.

Игра в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов"