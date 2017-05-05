Джафар Ирисметов: "Когда уходил из "Спартака", начались непонятные трансферы. Брали не пойми кого"

Бывший нападающий "Спартака" Джафар Ирисметов в интервью "СЭ" отметил, что в 2001 году у него были предчувствия, что подходит к концу череда успешных выступлений красно-белых. В том сезоне команда в последний раз становилась чемпионом России.

– Могли представить в 2001 году, что после этого "Спартак" не сможет стать чемпионом больше 15 лет?

– Когда уходил из команды, нехорошие предчувствия были. Как будто закат наступал. Начались непонятные трансферы, брали не пойми кого. Думаю, определенную роль в этом сыграл Шикунов, он занимался переходами. На него же, кстати, сослался Романцев, когда со мной расставались. Уже через год "Спартак" со своей селекцией опозорился в Лиге чемпионов. Стало понятно, что эпоха заканчивается.

– Самый странный легионер на вашей памяти?

– Не хочу ребят обижать, но вы сами посмотрите на заявку. Зачем брали по пять-десять сомнительных людей, если можно было купить одного хорошего? Вот все смеялись, когда у нас в Узбекистане "Бунедкор" приобрел Ривалдо, но я-то видел, как местные ребята тянулись к бразильцу, росли на его примере. Он даже в 36 – 37 лет на тренировках творил что-то невероятное. Лучше бы и "Спартак" Ривалдо купил.

– Но со временем уровень легионеров вырос, не так ли?

– Да, хотя настоящих звезд все-таки было немного. Мне за это время больше всех запомнился Алекс. А сейчас, конечно, выделяется Промес. Классный футболист. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Джафара Ирисметова