Джафар Ирисметов: "Даже из Узбекистана видно, что в "Спартаке" один за всех и все за одного"

Бывший игрок "Спартака" Джафар Ирисметов в интервью "СЭ" отметил, что красно-белые смогли добиться успешного результата в этом сезоне во многом благодаря сплоченности коллектива. По словам нападающего, который провел в команде шесть месяцев в 2001 году, для него чемпионство "Спартака" станет праздником.

– "Спартак" – чемпион, Джафар?

– Да, и это большой праздник! Мне сейчас в Узбекистане все звонят, поздравляют. После "Зенита", ЦСКА набирали, сейчас продолжают. Очень порадовал "Спартак" в этом году. Я всегда чувствовал связь с клубом, даже после того как ушел. Пусть этот период был коротким, он стал очень ярким. Где бы я потом ни играл, спартаковские болельщики всегда помнили, говорили теплые слова. С кем-то переписываюсь до сих пор, кому-то футболку присылал. Так что это и мой праздник тоже!

– Почему 16 лет "Спартак" не мог победить, но сейчас все-таки сумеет?

– Наладились дисциплина, оборона. С мячом-то "Спартак" всегда играл, а вот защиту Каррера подтянул. Посмотрите на результаты – 1:0, 2:0. Итальянцы – они такие. Три очка есть, и хорошо. На результат тренер работал. А самое главное – сейчас в "Спартаке" один за всех и все за одного, это даже из Узбекистана видно! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Джафара Ирисметова