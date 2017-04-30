17:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзагоев смотрит матч ЦСКА – "Спартак" из ложи прессы

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев смотрит матч 26-го тура чемпионата России со "Спартаком" из ложи прессы.

Дзагоев был включен в стартовый состав, провел разминку перед матчем, но в итоге не попал в заявку армейцев.

Напомним, что участие игрока сборной России в дерби было под вопросом из-за повреждения. В среду футболист был заменен из-за проблем с задней поверхностью бедра в игре предыдущего тура с "Локомотивом" (4:0), в которой он открыл счет и покинул поле еще в первом тайме.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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