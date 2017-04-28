Дзагоев готовится к "Спартаку" по индивидуальной программе

ЦСКА начал подготовку к матчу 26-го тура чемпионата России против "Спартака" на следующий день после разгрома "Локомотива" (4:0), информирует официальный сайт красно-синих.
В общей группе работали все футболисты, за исключением полузащитника Алана Дзагоева, который занимался по индивидуальной программе.
Напомним, что в среду Дзагоев открыл счет в игре против "Локо", но провел на поле всего 17 минут и был заменен из-за проблем с задней поверхностью бедра. По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, врачи армейцев сделают все возможное, чтобы он смог принять участие в матче против "Спартака".
Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/derbi-vseya-rusi-prevyu-k-matchu-pfk-cska-spartak/
SPFAN
Да по х.....Все равно Спартак чемпион!!!!
19:38
rotor23
Отгрузит поросям обязательно!!!!!!)
19:35
Фемистоклюс
Да будет он играть - в этом не было никаких сомнений. "Конский туман" как всегда был похож на обман)
19:13
Obl2007
Туману кони напустили )))..... Конечно будет играть !!! сто процентов !
18:44