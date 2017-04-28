Дзагоев готовится к "Спартаку" по индивидуальной программе

ЦСКА начал подготовку к матчу 26-го тура чемпионата России против "Спартака" на следующий день после разгрома "Локомотива" (4:0), информирует официальный сайт красно-синих.

В общей группе работали все футболисты, за исключением полузащитника Алана Дзагоева, который занимался по индивидуальной программе.

Напомним, что в среду Дзагоев открыл счет в игре против "Локо", но провел на поле всего 17 минут и был заменен из-за проблем с задней поверхностью бедра. По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, врачи армейцев сделают все возможное, чтобы он смог принять участие в матче против "Спартака".

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.