18:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзагоев готовится к "Спартаку" по индивидуальной программе

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ЦСКА начал подготовку к матчу 26-го тура чемпионата России против "Спартака" на следующий день после разгрома "Локомотива" (4:0), информирует официальный сайт красно-синих.

 
Среда. Москва. ЦСКА – "Локомотив" – 4:0. Полузащитник армейцев Алан ДЗАГОЕВ и хавбек железнодорожников Игорь ДЕНИСОВ.Черный сезон Алана Дзагоева

В общей группе работали все футболисты, за исключением полузащитника Алана Дзагоева, который занимался по индивидуальной программе.

Напомним, что в среду Дзагоев открыл счет в игре против "Локо", но провел на поле всего 17 минут и был заменен из-за проблем с задней поверхностью бедра. По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, врачи армейцев сделают все возможное, чтобы он смог принять участие в матче против "Спартака".

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/derbi-vseya-rusi-prevyu-k-matchu-pfk-cska-spartak/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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SPFAN

Да по х.....Все равно Спартак чемпион!!!!

19:38

rotor23

Отгрузит поросям обязательно!!!!!!)

19:35

Фемистоклюс

Да будет он играть - в этом не было никаких сомнений. "Конский туман" как всегда был похож на обман)

19:13

Obl2007

Туману кони напустили )))..... Конечно будет играть !!! сто процентов !

18:44