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Дуэли дерби: Головин vs Зобнин, Вернблум vs Фернанду

Александр Головин vs Роман Зобнин. Фото "СЭ" Понтус Вернблум vs Фернанду. Фото "СЭ"
Александр Головин vs Роман Зобнин. Фото "СЭ"
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Центральный матч 26-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Спартаком" таит в себе немало интриг. Одна из них – забьет ли лидер красно-белых Квинси Промес в ворота армейцев после пяти сухих дерби.

Острой обещает быть борьба в центре поля. В средних линиях команд выделяем двух легионеров, армейского шведа Понтуса Вернблума и спартаковского бразильца Фернанду. И двух молодых россиян - Александра Головина и Романа Зобнина. Сравните их показатели с помощью инфографики "СЭ".

Понтус Вернблум vs Фернанду. Фото "СЭ"
Понтус Вернблум vs Фернанду. Фото "СЭ"
Александр Головин vs Роман Зобнин. Фото "СЭ"
Александр Головин vs Роман Зобнин. Фото "СЭ"

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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Смерть сусликам

Бред, Фернандо играет опорником и Верблум опорником, они будут редко пересекаться.

14:59