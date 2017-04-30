Дуэли дерби: Головин vs Зобнин, Вернблум vs Фернанду

Центральный матч 26-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Спартаком" таит в себе немало интриг. Одна из них – забьет ли лидер красно-белых Квинси Промес в ворота армейцев после пяти сухих дерби.
Острой обещает быть борьба в центре поля. В средних линиях команд выделяем двух легионеров, армейского шведа Понтуса Вернблума и спартаковского бразильца Фернанду. И двух молодых россиян - Александра Головина и Романа Зобнина. Сравните их показатели с помощью инфографики "СЭ".
Понтус Вернблум vs Фернанду. Фото "СЭ"
Александр Головин vs Роман Зобнин. Фото "СЭ"
Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Смерть сусликам
Бред, Фернандо играет опорником и Верблум опорником, они будут редко пересекаться.
14:59