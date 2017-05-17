Дубль Глушакова в игре с "Тереком" футболисты "Спартака" отпраздновали с Каррерой на поле

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков забил второй мяч в игре 29-го тура чемпионата России против "Терека" – 2:0. Хавбек реализовал выход один на один после передачи нападающего Зе Луиша.

Дубль капитана команды хозяева поля отметили вместе с главным тренером Массимо Каррерой, которого на поле вытащил вратарь Артем Ребров. После забитого мяча диктор по стадиону крикнул: "Это похороны, ребята!".

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //

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