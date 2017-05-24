Друг Луческу считает, что "Зенит" вряд ли ищет нового тренера

Футбольный функционер Константин Ангелаче, друг главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу, выразил мнение, что питерцы вряд ли уволят румынского специалиста этим летом. Луческу возглавил "Зенит" в 2016 году и занял с ним третье место в чемпионате России, не сумев завоевать ни одного трофея и попасть в Лигу чемпионов.

- Луческу - всегда оптимальный вариант на пост главного тренера, - цитирует prosport.ro Ангелаче. - Он хорошо работает с иностранными клубами с ограниченным бюджетом. У него контракт с "Зенитом", я знаю, что Мирча не сдается даже под шквалом критики. Он хочет доказать, что способен справиться с прописанными в контракте задачами. У "Зенита" есть проблемы, но вряд ли клуб ищет нового тренера.