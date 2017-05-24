Друг Луческу считает, что "Зенит" вряд ли ищет нового тренера. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Друг Луческу считает, что "Зенит" вряд ли ищет нового тренера

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Футбольный функционер Константин Ангелаче, друг главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу, выразил мнение, что питерцы вряд ли уволят румынского специалиста этим летом. Луческу возглавил "Зенит" в 2016 году и занял с ним третье место в чемпионате России, не сумев завоевать ни одного трофея и попасть в Лигу чемпионов.

- Луческу - всегда оптимальный вариант на пост главного тренера, - цитирует prosport.ro Ангелаче. - Он хорошо работает с иностранными клубами с ограниченным бюджетом. У него контракт с "Зенитом", я знаю, что Мирча не сдается даже под шквалом критики. Он хочет доказать, что способен справиться с прописанными в контракте задачами. У "Зенита" есть проблемы, но вряд ли клуб ищет нового тренера.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (1)
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passerby

- Он хорошо работает с иностранными клубами с ограниченным бюджетом. Это у Шахтера с Зенитом ограниченный бюджет?, что то друг наплел здесь или неправильно перевели...

17:14