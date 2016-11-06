Доменико Кришито: "Жаль, что много моментов не использовали"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито выразил сожаление по поводу поражения от "Терека" (1:2) в матче 13-го тура премьер-лиги. По его словам, петербуржцы еще смогут наверстать упущенное.

– Первое поражение в лиге, – написал в своем Instagram Кришито. – Жаль, что много моментов не реализовали. Но мы смотрим вперед. Чемпионат длинный, а мы только на три очка отстаем от первого места.