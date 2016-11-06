21:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Доменико Кришито: "Жаль, что много моментов не использовали"

0
0
0
2

Защитник "Зенита" Доменико Кришито выразил сожаление по поводу поражения от "Терека" (1:2) в матче 13-го тура премьер-лиги. По его словам, петербуржцы еще смогут наверстать упущенное.

– Первое поражение в лиге, – написал в своем Instagram Кришито. – Жаль, что много моментов не реализовали. Но мы смотрим вперед. Чемпионат длинный, а мы только на три очка отстаем от первого места.

0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

SSergey

Ну, в этом матче Терек тоже мог двумя мячами не ограничиться.

22:53

Pleafant

Кришито надо бы не вперёд смотреть а на мяч,который мимо него проходит к открытому сопернику в его зоне,а у Кришито не хватило желания даже ногу протянуть,что бы предотвратить гол.Ведь даже безалаберный Нету прыгнул ножницами спасая ворота.Представить такое с Кришито-невозможно.

22:04

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ