Доменико Кришито: "Жаль, что много моментов не использовали"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито выразил сожаление по поводу поражения от "Терека" (1:2) в матче 13-го тура премьер-лиги. По его словам, петербуржцы еще смогут наверстать упущенное.
– Первое поражение в лиге, – написал в своем Instagram Кришито. – Жаль, что много моментов не реализовали. Но мы смотрим вперед. Чемпионат длинный, а мы только на три очка отстаем от первого места.
SSergey
Ну, в этом матче Терек тоже мог двумя мячами не ограничиться.
22:53
Pleafant
Кришито надо бы не вперёд смотреть а на мяч,который мимо него проходит к открытому сопернику в его зоне,а у Кришито не хватило желания даже ногу протянуть,что бы предотвратить гол.Ведь даже безалаберный Нету прыгнул ножницами спасая ворота.Представить такое с Кришито-невозможно.
22:04