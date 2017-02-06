Доменико Кришито: "Увидел, что голкипер вышел из ворот, и поэтому ударил"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито, который в товарищеском матче поразил ворота "Оденсе" (1:1) с дальнего расстояния, подчеркнул, что и ранее забивал подобные голы. По словам 30-летнего итальянца, он решил пробить, увидев, что голкипер вышел из ворот.

- Доменико, для начала о вашем забитом мяче. Как так получилось? - вопрос Кришито.

- Я увидел, что голкипер вышел из ворот, поэтому ударил и получился гол.

- Забили так впервые в карьере?

- Похожий забивал в товарищеском матче, когда играл за "Дженоа".

- Есть ли моменты в сегодняшней игре, которые можно назвать положительными?

- Для нас это, в основном, тренировочные матчи. Понятно, что хочется побеждать, поскольку конечный результат имеет значение, но мы готовимся к матчам Лиги Европы и результат там важнее.

- Чувствуете возросший уровень конкуренции?

- Конкуренция для таких больших команд - это нормально. В конечном итоге то, кому и сколько играть, решает Луческу. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Данни: "Кришито удалось так забить в первый и последний раз в жизни" //

"Зенит" сыграл вничью с "Оденсе"