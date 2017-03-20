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Доменико Кришито: "Счастлив стать лучшим бомбардиром "Зенита" в истории среди защитников"

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Защитник "Зенита" Доменико Кришито отметил, что получает большое удовольствие от выступлений за команду из Санкт-Петербурга. Итальянец, отличившийся голом с пенальти в игре 20-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:0), стал лучшим бомбардиром в истории клуба среди футболистов своей позиции с 14 мячами.

– Счастлив стать лучшим бомбардиром "Зенита" в истории среди защитников клуба, – написал на своей странице в "Инстаграме" Кришито. – Для меня большое удовольствие выступать за эту команду.

 

Happy to be the most scored defender of Zenit's history.. is big pleasure for me to play with this team @zenit_spb

Публикация от Domenico criscito (@domenicocriscito8691) Мар 20 2017 в 9:00 PDT

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bep77

Кросавчег!!!

20:27

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