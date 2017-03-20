Доменико Кришито: "Счастлив стать лучшим бомбардиром "Зенита" в истории среди защитников"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито отметил, что получает большое удовольствие от выступлений за команду из Санкт-Петербурга. Итальянец, отличившийся голом с пенальти в игре 20-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:0), стал лучшим бомбардиром в истории клуба среди футболистов своей позиции с 14 мячами.

– Счастлив стать лучшим бомбардиром "Зенита" в истории среди защитников клуба, – написал на своей странице в "Инстаграме" Кришито. – Для меня большое удовольствие выступать за эту команду.