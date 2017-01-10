Доменико Кришито: "Надеюсь, новички покажут свой уровень в "Зените"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито в интервью пресс-службе петербургского клуба отметил, что команда с большими амбициями начинает подготовку ко второй части сезона. Он выразил надежду на то, что новички ярко себя проявят в "Зените".

– Как провели отпуск?

– Сперва мы побывали с Данни, Нету и Витселем на Мальдивах, затем отправились в Италию к семье и друзьям.

– Вы еще не устали от Данни?

– Хах, нет, он мне как брат, так что я рад, что провожу с ним так много времени.

– Первая половина сезона получилась довольно сложной. Какие цели ставите перед собой во второй части?

– Будет тоже непросто – мы хотим стать чемпионами, но пока отстаем на пять очков от "Спартака". Что касается Лиги Европы, то это важный для нас турнир, и нас ждет встреча против "Андерлехта" на пути к трофею.

– Знакомы ли вы с новичками?

– Я знаю их как футболистов, мы много раз играли друг против друга. Это хорошие футболисты, и, надеюсь, они покажут свой уровень в "Зените". Впереди – тренировочные сборы, и мы должны суметь выстроить команду за это время.