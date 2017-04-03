Доменико Кришито: "Молюсь за жертв и семьи, затронутые трагедией в Санкт-Петербурге"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито выразил глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро. Напомним, на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На данный момент СМИ сообщают о 50 пострадавших.

"Всегда верил в более светлый мир, состоящий только из радостных красок. Молюсь за жертв и семьи, затронутые сегодняшними событиями. Санкт-Петербург – один из красивейших городов мира, который все эти шесть лет дарил мне чувство безопасности", – написал Кришито на своей странице в "Инстаграме".