Доменико Кришито: "Хотим догнать "Спартак", но сложно играть в каждом матче не только против соперника"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито посетовал на ошибки арбитров после матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1). Итальянец подчеркнул, что сине-бело-голубые продолжат погоню за лидирующим "Спартаком".
– Поражения – это всегда неприятно, но этот матч запомнится ошибками арбитра и двумя отмененными голами, – сказал Кришито. – Когда пропускаешь в начале встречи, начинается другая игра. Конечно, в исходе сегодняшнего матча есть и наша вина, но ее должен разделить и судья.
– Что произошло в эпизоде с незасчитанным голом Нету?
– Я был уверен, что это чистый гол, но принято иное решение. В любом случае, мы должны сконцентрироваться на следующем матче и одержать победу над "Арсеналом".
– Чемпионская гонка сильно осложнится?
– Конечно, поскольку мы все еще позади. Мы попытаемся догнать "Спартак". Хотим стать чемпионами, но сложно играть в каждом матче не только против соперника. После того матча, когда мы обыграли "Спартак" со счетом 4:2, судейские решения стали приниматься не в нашу пользу. В любом случае, мы сделаем все возможное, чтобы продолжить борьбу за чемпионство. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Veg Sneggi
Было хоть одно поражение Зенита без озвучиваемых из клуба "внешних причин"?
19:33
AgekBam
вам же дятлам сказали ,что бабло на карточку судье должно упасть до стартового свистка, а вы опять тормознули дятлы
19:30
StanislavEKB
учись у Карреры-земляк!Бревно из глаза вытащи!!!!!
19:26
werder63
Зениту со старым румыном в первой тройке НЕТ места!))
19:21
Rosss
Догнать Спартак? Как бы вас Уфа не догнала :DDD
19:18
Nigolan
Зачем вам нужно чемпионство? Все-равно вас нагнёт в Европе какая-нибудь нищая по сравнению с вами, но более мотивированная команда.
19:05
fomich111
"После того матча, когда мы обыграли "Спартак" со счетом 4:2, судейские решения стали приниматься не в нашу пользу."-- Клоун итальянский!!!)))))))) Вы же за всю игру практически ничего не создали!!! Обратите внимание на слова не в нишу пользу, а до этого только в вашу получается?????
19:04
astero
лучше кушай свои макароны!
19:04
zenit08
В каждом матче? Молчал бы, стыдоба!
18:55
merniloskut
Без судьи хрен бы они Спартак обыграли! А теперь вьются аки ужи в коптильне!(((
18:52
fomich111
"После того матча, когда мы обыграли "Спартак" со счетом 4:2, судейские решения стали приниматься не в нашу пользу."-- Клоун итальянский!!!)))))))) Вы же за всю игру практически ничего не создали!!!
18:47
engaer
Ваш Нету мяч из ворот выбил. Он вообще молодец!=)
18:46
Kisilevich
да .... Зенит конечно команда...денег море, а толку никакого! Дзюба падает вечно как балерина и вечно кто то им мешает.....а Кришито вообще должны были удалять в матче со Спартаком....
18:46
tarkys
Судьи, они коварны Доменико, как дают, так и отнимают))
18:40
funyaka
higagy == :DDD
18:38
Комс
Уухаха))
18:38
higagy
Ух ты, уже в каждом?
18:38
Russellmoto
И этот туда же...
18:35