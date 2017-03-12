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Доменико Кришито: "Хотим догнать "Спартак", но сложно играть в каждом матче не только против соперника"

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Защитник "Зенита" Доменико Кришито посетовал на ошибки арбитров после матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1). Итальянец подчеркнул, что сине-бело-голубые продолжат погоню за лидирующим "Спартаком".

 
Сегодня. Пермь. "Амкар" - "Зенит" - 1:0. У гостей осталось много вопросов к бригаде Евгения ТУРБИНА (в желтом).Геннадий Орлов: "Как можно было назначать Турбина на матч "Зенита"?"

– Поражения – это всегда неприятно, но этот матч запомнится ошибками арбитра и двумя отмененными голами, – сказал Кришито. – Когда пропускаешь в начале встречи, начинается другая игра. Конечно, в исходе сегодняшнего матча есть и наша вина, но ее должен разделить и судья.

– Что произошло в эпизоде с незасчитанным голом Нету?

– Я был уверен, что это чистый гол, но принято иное решение. В любом случае, мы должны сконцентрироваться на следующем матче и одержать победу над "Арсеналом".

– Чемпионская гонка сильно осложнится?

– Конечно, поскольку мы все еще позади. Мы попытаемся догнать "Спартак". Хотим стать чемпионами, но сложно играть в каждом матче не только против соперника. После того матча, когда мы обыграли "Спартак" со счетом 4:2, судейские решения стали приниматься не в нашу пользу. В любом случае, мы сделаем все возможное, чтобы продолжить борьбу за чемпионство. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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Повлияли ли решения арбитра Евгения Турбина на исход матча 19-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Зенит"?
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КОММЕНТАРИИ (18)
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Veg Sneggi

Было хоть одно поражение Зенита без озвучиваемых из клуба "внешних причин"?

19:33

AgekBam

вам же дятлам сказали ,что бабло на карточку судье должно упасть до стартового свистка, а вы опять тормознули дятлы

19:30

StanislavEKB

учись у Карреры-земляк!Бревно из глаза вытащи!!!!!

19:26

werder63

Зениту со старым румыном в первой тройке НЕТ места!))

19:21

Rosss

Догнать Спартак? Как бы вас Уфа не догнала :DDD

19:18

Nigolan

Зачем вам нужно чемпионство? Все-равно вас нагнёт в Европе какая-нибудь нищая по сравнению с вами, но более мотивированная команда.

19:05

fomich111

"После того матча, когда мы обыграли "Спартак" со счетом 4:2, судейские решения стали приниматься не в нашу пользу."-- Клоун итальянский!!!)))))))) Вы же за всю игру практически ничего не создали!!! Обратите внимание на слова не в нишу пользу, а до этого только в вашу получается?????

19:04

astero

лучше кушай свои макароны!

19:04

zenit08

В каждом матче? Молчал бы, стыдоба!

18:55

merniloskut

Без судьи хрен бы они Спартак обыграли! А теперь вьются аки ужи в коптильне!(((

18:52

fomich111

"После того матча, когда мы обыграли "Спартак" со счетом 4:2, судейские решения стали приниматься не в нашу пользу."-- Клоун итальянский!!!)))))))) Вы же за всю игру практически ничего не создали!!!

18:47

engaer

Ваш Нету мяч из ворот выбил. Он вообще молодец!=)

18:46

Kisilevich

да .... Зенит конечно команда...денег море, а толку никакого! Дзюба падает вечно как балерина и вечно кто то им мешает.....а Кришито вообще должны были удалять в матче со Спартаком....

18:46

tarkys

Судьи, они коварны Доменико, как дают, так и отнимают))

18:40

funyaka

higagy == :DDD

18:38

Комс

Уухаха))

18:38

higagy

Ух ты, уже в каждом?

18:38

Russellmoto

И этот туда же...

18:35

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