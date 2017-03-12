Доменико Кришито: "Хотим догнать "Спартак", но сложно играть в каждом матче не только против соперника"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито посетовал на ошибки арбитров после матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1). Итальянец подчеркнул, что сине-бело-голубые продолжат погоню за лидирующим "Спартаком".

– Поражения – это всегда неприятно, но этот матч запомнится ошибками арбитра и двумя отмененными голами, – сказал Кришито. – Когда пропускаешь в начале встречи, начинается другая игра. Конечно, в исходе сегодняшнего матча есть и наша вина, но ее должен разделить и судья.

– Что произошло в эпизоде с незасчитанным голом Нету?

– Я был уверен, что это чистый гол, но принято иное решение. В любом случае, мы должны сконцентрироваться на следующем матче и одержать победу над "Арсеналом".

– Чемпионская гонка сильно осложнится?

– Конечно, поскольку мы все еще позади. Мы попытаемся догнать "Спартак". Хотим стать чемпионами, но сложно играть в каждом матче не только против соперника. После того матча, когда мы обыграли "Спартак" со счетом 4:2, судейские решения стали приниматься не в нашу пользу. В любом случае, мы сделаем все возможное, чтобы продолжить борьбу за чемпионство. (Сергей ЦИММЕРМАН)