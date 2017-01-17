Дмитрий Тарасов: "Спартак" заслуженно идет на первом месте. Но опять же – впереди весна"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал эксклюзивное интервью "СЭ". В нем он отметил, что "Спартак" заслуженно лидирует в чемпионате России.

– Кто в РФПЛ сейчас ближе всего к золоту?

– Погодите, есть вторая часть сезона. После перерыва все может кардинально поменяться. У нас непредсказуемый чемпионат.

– "Спартак" настроен решительно – впервые за много лет.

– Он прибавил, это несомненно. Явно поменялась обстановка. И что хорошо для "Спартака", там все нормально с коллективом – это чувствуется. Даже в неудачных играх команде везет, а это о многом говорит. Сейчас спартаковцы заслуженно идут на первом месте. Но опять же – впереди весна. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Тарасова