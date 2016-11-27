Дмитрий Шляхтин: "Перенос матча? Это все "хотелки" "Спартака"

Член совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что не видит оснований для переноса из Самары матча 16-го тура чемпионата России со "Спартаком".

Ранее вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов сообщил "СЭ", что клуб ведет переговоры по переносу матча с "Крыльями", который должен пройти в Самаре 1 декабря.

– ЦСКА провел матч практически в таких же условиях, – приводит ТАСС слова Шляхтина. – У нас до четверга еще есть время, метеопрогнозы достаточно благоприятные, завтра в Самаре уже ноль градусов. Поле будет вычищено, подогрев включен. В целом, поле выдерживает нагрузку.

Это "хотелки" "Спартака". У нас есть болельщики, и почему мы должны их обижать? Во-первых, это неправильно, а во-вторых, я понимаю, если бы речь шла о каких-то безумных погодных условиях, а так, в городе солнечно; да, может быть легкий морозец, но зато поле вымерзнет, и воды на нем не будет, подогрев включен. Мы надеемся на хорошее состояние газона, по крайней мере, это не тот газон, который у нас был раньше.