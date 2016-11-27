17:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дмитрий Шляхтин: "Перенос матча? Это все "хотелки" "Спартака"

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Член совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что не видит оснований для переноса из Самары матча 16-го тура чемпионата России со "Спартаком".

 
Сегодня. Самара. "Крылья Советов" - "Томь" - 3:0. Радость автора первого гола Сергея КОРНИЛЕНКО (в центре)."Крылья" - "Томь": самый снежный матч чемпионата

Ранее вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов сообщил "СЭ", что клуб ведет переговоры по переносу матча с "Крыльями", который должен пройти в Самаре 1 декабря.

– ЦСКА провел матч практически в таких же условиях, – приводит ТАСС слова Шляхтина. – У нас до четверга еще есть время, метеопрогнозы достаточно благоприятные, завтра в Самаре уже ноль градусов. Поле будет вычищено, подогрев включен. В целом, поле выдерживает нагрузку.

Это "хотелки" "Спартака". У нас есть болельщики, и почему мы должны их обижать? Во-первых, это неправильно, а во-вторых, я понимаю, если бы речь шла о каких-то безумных погодных условиях, а так, в городе солнечно; да, может быть легкий морозец, но зато поле вымерзнет, и воды на нем не будет, подогрев включен. Мы надеемся на хорошее состояние газона, по крайней мере, это не тот газон, который у нас был раньше.

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КОММЕНТАРИИ (30)
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акробат

да хватит ныть мясные немного щёчки зарозовеют... все прогнозы говорят о минимиму в -12, но все пердачи о каких-то выдуманных -20

19:59

Чупа-чупас

Exsorsist Зато бомжики лихо устроились: 3 последних матча Юг(Краснодар) , Питер, и снова юг (Ростов). =================================================================================================== Exsorsist, тогда ты точно дурачёк, посмотри что южнее Самара или Питер?

19:46

zoolord

Похоже пора в России всем команды вышки строить закрытые стены и крыши на стадионах, тогда и играть можно.

19:21

zoolord

Возможно будут ждать прогноз погоды в этот день. И если будет -19 - 20, то думаю арбитр и инспектор матч отменят. И он автоматически будет перенесен на весну.

19:19

RW.irk

Шляхтин на Легкой атлетике последние мозги потерял?! Для сведения этого чудика, Спартак без всяких "хотелок" играл в Томске при минус 13. А вопрос о переносе предстоящего матча возник только в связи с сообщениями об ожидающихся минус 20! Интересно, когда ЦСКА играл практически в таких же условиях? Совсем Шляхтин сбрендил))

19:07

bvp

Наконец-то и о Крыльях вспомнили. Спасибо Спартаку, хоть какой-то появился повод.

18:58

bvp

Наконец-то и о Крыльях вспомнили. Спасибо Спартаку, хоть какой-то повод.

18:55

tarkys

Зимой футбол болельщикам особенно интересен - это хотел сказать член совета директоров. Как болельщик скажу - врет.

18:37

Глеб

-20 это "легкий морозец"? Ну-ну...

18:30

Exsorsist

- -

18:29

Exsorsist

MAYERICK Школота, ты еще в памперсы ходил, когда я диплом защищал с отличием. Так что ткни свое прыщавое лицо в карту и посмотри, где теплее и кто южнее Самара или Краснодар.

18:29

MAYERICK

Exsorsist Зато бомжики лихо устроились: 3 последних матча Юг(Краснодар) , Питер, и снова юг (Ростов). Хорошо иметь свой адинресурс в РФС и РПФЛ. Можно под себя кроить любой календарь. А если все же не получается, та же Самара с охотой перенесет свой домашний матч на Петровский. Было уже такое. ___________________________________________________ Попытайся ученик, хотя бы 4-й класс окончить - тогда поймешь, что-то о температурных зонах.....и хоть бред больше писать не будешь, хотя, молодец, за три класс азбуку освоил........

18:26

PallMall

Exsorsist ошибочка у тебя вышла, я не из бомжатни.

18:25

Константин Срулевич Наумов

Это бесчеловечно играть в таких условиях в футбол в трусах и маечках. Рано или поздно кто-то от переохлаждения склеит ласты и опять за это никто не ответит. Дмитрий Шляхтин готов сесть после такого лет на 5? Наверняка нет.

18:25

Exsorsist

-

18:24

Exsorsist

Gogy Логика страдает у тебя впрочем, как и здравый смысл. Я ниже напостил КТО кроит под себя календарь. И твой вопрос КТО? ну явно не логичен.

18:24

ЗЮК

Интересно,это штатные недоумки пишут комментарии о том,что играть на бетоне при пустых трибунах-это хорошо? На сайте СЭ есть с десяток дурачков,которые любую новость о Спартаке встречают бредовой писаниной.

18:24

MAYERICK

На морозке затхлый паштет даже меньше пахнуть будет.........................

18:22

Exsorsist

PallMall Это твой Фурсенко прозенитовский с Мутко придумали. Так что рот закрой и тихо сопи в две ноздри.

18:22

Gogy

Exsorsist твои эмоции понятны, но с логикой у тебя проблемы. Кто календарь сейчас под себя кроит?мозг к вечеру включать пора...

18:22

PallMall

Сами же придумали зимой играть, что плакаться, а Спартак тянут в этом году на чемпионство, это уже очевидно.

18:20

Paolo Di Canio

Коняшки угомонитесь)

18:18

spartakmoskva63

-14 будет.Соответственно-полю хана.

18:15

Ruakiao

Совсем идиот этот Шляхтин!!!!19 - лёгкий морозец????Для каких болельщиков будудут играть КС??Для тренерского штаба??Нормальные люди в -19 на футбол не пойдут. Но думаю, Шляхтин будет первым на трибунах.

18:11

spartakmoskva63

Не-не-не.Я этот матч каждый год жду.

18:09

Exsorsist

Зато бомжики лихо устроились: 3 последних матча Юг(Краснодар) , Питер, и снова юг (Ростов). Хорошо иметь свой адинресурс в РФС и РПФЛ. Можно под себя кроить любой календарь. А если все же не получается, та же Самара с охотой перенесет свой домашний матч на Петровский. Было уже такое.

18:08

hattabych

"...да, может быть легкий морозец, но зато поле вымерзнет, и воды на нем не будет..."===============Зачем вообще в футбол летом играют, в жару и в дождь? То ли дело зимой...)))

18:06

Dexty_07

Главные свино-пухи включили "хотелки". Скоро включат "сопелки" и "вопилки". Молло их сильно напугал, видимо, своей игрой.... тут уже попахивает риском "выкидыша" чемпионства их запланированного....

18:03

Нубяшка

я говорю они решили по системе цска играть. С отскоками 1 0 и переносами матчей, авось станут чемпионами как кони, не бывать этому

17:59

Babkin Vnuk

Пусть нытики играют где дают! Итак в Европе толку от них нет,ещё и матчи хотят переносить.

17:55

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Материалы других СМИ