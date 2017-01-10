Дмитрий Шляхтин: "Молло не был лидером "Крыльев"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что клуб ищет замену полузащитнику Йоану Молло. Хавбек покинул самарцев и заключил контракт с "Зенитом" на 3,5 года.

- Я не скажу, что Молло был лидером "Крыльев Советов", он был одним из ведущих игроков, ключевым игроком, но не лидером, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Безусловно, мы будем искать ему замену, у нас уже есть определенные наработки. Мы занялись этим вопросом еще в декабре, когда поняли, что Молло уйдет.

Молло сам хотел перейти в другой клуб. К тому же он у нас получал 600 тысяч евро в год, а "Зенит" будет платить ему 1,5 миллиона. Ну кто откажется от суммы почти в три раза больше?

Стоимость трансфера? Я не могу назвать точных цифр. У Молло была прописана опция выкупа в контракте, он мог сам уйти за определенную сумму.

Йоан Грозный. Зачем "Зениту" Молло