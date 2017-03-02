14:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Участие Каборе в матче со "Спартаком" под вопросом"

0
0
0
0

Дмитрий Селюк, агент полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе, отметил, что 29-летний футболист может получить матч 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" (воскресенье, 5 марта) из-за повреждения. В нынешнем сезоне хавбек провел во всех турнирах 22 матча, сделал три результативные передачи.

- Каборе получил повреждение и может пропустить матч со "Спартаком". Для москвичей это будет подарком, тогда как для "Краснодара" - большая потеря, - сказал Селюк. - С "Уралом" футболист не сыграл, команда пропустила трижды и вылетела из Кубка России. Его отсутствие влияет на результат. В любом случае, решение по участию или неучастию Каборе будет принимать тренерский штаб вместе с врачами. (Сергей АСТАХОВ)

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ