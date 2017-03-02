Дмитрий Селюк: "Участие Каборе в матче со "Спартаком" под вопросом"

Дмитрий Селюк, агент полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе, отметил, что 29-летний футболист может получить матч 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" (воскресенье, 5 марта) из-за повреждения. В нынешнем сезоне хавбек провел во всех турнирах 22 матча, сделал три результативные передачи.

- Каборе получил повреждение и может пропустить матч со "Спартаком". Для москвичей это будет подарком, тогда как для "Краснодара" - большая потеря, - сказал Селюк. - С "Уралом" футболист не сыграл, команда пропустила трижды и вылетела из Кубка России. Его отсутствие влияет на результат. В любом случае, решение по участию или неучастию Каборе будет принимать тренерский штаб вместе с врачами. (Сергей АСТАХОВ)