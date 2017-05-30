Дмитрий Селюк: "Манчини наш друг, но Туре выберет "Манчестер Сити"

Дмитрий Селюк, представитель полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, отметил, что футболист ведет с клубом переговоры о новом контракте. По словам Селюка, если Роберто Манчини позовет ивуарийца в "Зенит", то тот выберет вариант с английским клубом.

– Яя Туре ведет переговоры с "Манчестер Сити" по новому контракту. Манчини наш друг, но пока мы остановимся на варианте с английским клубом, – сказал Селюк. (Сергей АСТАХОВ)

Яя Туре продлит контракт с "Манчестер Сити" //

Манчини в "Зените". Что известно на данный момент