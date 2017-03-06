15:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Как Луиз Адриану может целовать ромбик? Фальшь!"

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Дмитрий Селюк, представитель полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе, не готов сказать, когда его клиент вернется в строй. Хавбек сборной Буркина-Фасо пропустил вчерашний матч 18-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (2:2) из-за травмы.

 
Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Спартак" - 2:2. 3-я минута. ФЕРНАНДУ открывает счет ударом со штрафного."Краснодар" - "Спартак": ничейная мясорубка

– Шарль поправляется. С "Сельтой" он не сыграет из-за перебора желтых карточек, – сказал Селюк. – А вот с "Локомотивом" – посмотрим. Во всяком случае, вчерашний матч со "Спартаком" подтвердил мою версию.

– Это какую же?

– Без Каборе с "Уралом" "Краснодар" получил "трешку", со "Спартаком" – "двушку".

– Значит, положительная тенденция налицо?

– Да уж… Уверен, будь Каборе вчера на поле, Луиз Адриану не забил бы такой гол. Никто бы так не расступился. Так что без Каборе "Краснодару" очень тяжело. Еще хорошо, что он с "Фенербахче" сыграл. А про того же Луиза Адриану даже говорить не очень хочется.

– Почему?

– Как он может целовать спартаковский ромбик?!

– А что вас смущает?

– Человек восемь лет отыграл за "Шахтер". Сейчас оказался в "Спартаке" и через два месяца уже целует ромбик! Уму непостижимо! Не верю я в это – фальшь! Я уважаю Гвардьолу. Он работал в "Баварии", сейчас в "Манчестер Сити", но всегда говорит, что в его сердце только одна команда – "Барселона". А Луиз Адриану…

– Не верите, что он продолжит забивать?

– Нет. Если с ним играть плотно, он сразу теряется… Так что играй вчера Каборе, Адриану такой шанс не получил бы! Я против этого футболиста. Он ведет себя наигранно. Фальшь! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Ботаникум

"Селюк", похоже, как и "Яйценюх", - это уже ДИАГНОЗ!!!!

16:00

zenit08

Сколько можно печатать этого клоуна? Даже если он иногда оказывается прав... Это дело случая, а не осмысленно суждений. Если все время что-то нести, то по статистике иногда будешь "угадывать" верный ответ. Хвалит Гвардиолу. Забыл как Гвардиола его размазал на пресс-конференции, сказав, что пока Селюк не извиниться, Яя Туре играть не будет. Кому интересно - можете загуглить. Опозорился с английским языком - человек работает на международном рынке. Позорник тупорылый. Противно его читать(

16:00

ki

ах-ха-ха-ха )))

15:59

СереХа

Да не берите у него вью. Полный неадекват!

15:59

NRG

Андрей1984 :)))) про старка зачётно :)))

15:56

Андрей1984

Давно не играл...первый матч в новой команде...полный стадион...забил...- элементарные эмоции у человека! Селюк это местный Тони Старк)

15:45

ненавижу_Мойшу_Каца

В отряде целовальщиков ромбика прибыло... Эх, Селюк, Селюк, ничего-то Вы не понимаете: скучный Вы и закомплексованный человек. Эмоции Адриану даже не с чем сравнить. Ну разве, что с тем, что как будто он выскочил на волю из клетки...

15:41

Хидетоши Наката

Может в словах Селюка и есть доля правды, но уж точно не ему судить действующего игрока. Типичнейший комерс и к футболу как таковому отношения не имеет никакого.

15:40

Тони Старк

шахтёр,милан,спартак приходят и уходят,а деньги на бананы надо зарабатывать тем как ты слюнявишь эмблемку и чем тщательней ты её лижешь тем больше твой счёт в банке)

15:38

Тони Старк

селюк это шмаров по жизни)а целование эмблемы это действительно наиграно,дёшево,фальшиво и смешно,до такого даже кокорин не опускался,а сникерс с первого матча лабзать начал,вот будет смешно если перестанет забивать,сядет на лавку,а потом в аренду допустим в локомотив,там тоже слюнявить литеру будет?

15:36

Levbereg

я тоже на счет ромбика обратил внимание. Не помню с кем, но как-то один российский игрок уже целовал ромбик команды, с которой он до этого соперничал много лет. Быстров кажется??? Да у каждого своя голова на плечах.

15:36

Жорик Вартанов

100% Адриану опрокинул его)

15:34

Курдин

Луиз Адриану с детства за Спартак и я его понимаю

15:32

Петя

Какой-то нарост на футболе селюк, ещё выдвигает свои дешевые аргументы! Кто что может, а кто не может. Мог же Онопко целовать цсковский символ, а Адриано не мог! Тупая чушь!!!

15:29

Andrey_Veselov

Заплати ему, Димка, столько же, он и тебя целовать будет! и не только в ромбик!

15:29

abs68

По себе людей не судят

15:29

Darkman79

Если у него бревно Траоре великий игрок,что от него хотеть)))

15:28

shpasic

Селюк уважает Гвардиолу?! вот это и правда новость? или это после того, как Яя Туре в состав стал попадать случилось?

15:28

Exsorsist

Селюк сам фальшивый насквозь. Честь и совесть на бабло променял.

15:26

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