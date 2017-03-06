Дмитрий Селюк: "Как Луиз Адриану может целовать ромбик? Фальшь!"

Дмитрий Селюк, представитель полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе, не готов сказать, когда его клиент вернется в строй. Хавбек сборной Буркина-Фасо пропустил вчерашний матч 18-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (2:2) из-за травмы.

– Шарль поправляется. С "Сельтой" он не сыграет из-за перебора желтых карточек, – сказал Селюк. – А вот с "Локомотивом" – посмотрим. Во всяком случае, вчерашний матч со "Спартаком" подтвердил мою версию.

– Это какую же?

– Без Каборе с "Уралом" "Краснодар" получил "трешку", со "Спартаком" – "двушку".

– Значит, положительная тенденция налицо?

– Да уж… Уверен, будь Каборе вчера на поле, Луиз Адриану не забил бы такой гол. Никто бы так не расступился. Так что без Каборе "Краснодару" очень тяжело. Еще хорошо, что он с "Фенербахче" сыграл. А про того же Луиза Адриану даже говорить не очень хочется.

– Почему?

– Как он может целовать спартаковский ромбик?!

– А что вас смущает?

– Человек восемь лет отыграл за "Шахтер". Сейчас оказался в "Спартаке" и через два месяца уже целует ромбик! Уму непостижимо! Не верю я в это – фальшь! Я уважаю Гвардьолу. Он работал в "Баварии", сейчас в "Манчестер Сити", но всегда говорит, что в его сердце только одна команда – "Барселона". А Луиз Адриану…

– Не верите, что он продолжит забивать?

– Нет. Если с ним играть плотно, он сразу теряется… Так что играй вчера Каборе, Адриану такой шанс не получил бы! Я против этого футболиста. Он ведет себя наигранно. Фальшь! (Виталий АЙРАПЕТОВ)