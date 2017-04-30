Дмитрий Радченко: "В матче ЦСКА - "Спартак" любой результат на руку "Зениту"

Экс-форвард "Зенита" и "Спартака" Дмитрий Радченко назвал красно-белых фаворитами предстоящего дерби с ЦСКА. Матч 26-го тура между столичными командами состоится сегодня, 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

– Как вам кажется, повлияет ли результат дерби на расклад в чемпионской гонке?

– Да, пожалуй, об этом можно говорить. В случае победы ЦСКА борьба за золото снова будет актуальна. Если же в дерби выиграет команда Карреры, ее, наверное, можно будет поздравить с чемпионством.

– Кто, на ваш взгляд, фаворит в матче?

– Отдал бы небольшое предпочтение "Спартаку", команда идет на первой строчке и уже выиграла дерби в первом круге.

– Какой результат лучше для "Зенита"?

– Это палка о двух концах. Победа ЦСКА позволит "Зениту" включиться в борьбу за золото, но в то же время, если выиграют красно-белые, питерская команда станет фаворитом в борьбе за серебро и путевку в Лигу чемпионов в следующем году. Думаю, любой результат этого матча на руку "Зениту". (Артем РЯБОВОЛ)