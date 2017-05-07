Дмитрий Парфенов: "Отрыв "Спартака" не нуждается в комментариях"

Бывший защитник "Спартака", главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов счастлив новой победе красно-белых в чемпионате после почти 16-летнего перерыва. Обладатель четырех золотых медалей чемпионата России в составе красно-белых призвал не принижать достижение команды Массимо Карреры из-за неудач конкурентов.

– Позвольте поздравить вас с первым успехом в роли главного тренера – выходом "Тосно" в премьер-лигу.

– Спасибо.

– Ну а теперь примите поздравления с победой клуба, с которым добивались самых больших успехов в качестве игрока – с золотом "Спартака".

– И за это тоже спасибо. У меня двойной праздник. Очень переживал за "Спартак". Тем более что сезон для команды выдался непростым. Смена тренера, новая игра... Приятно и то, что золото вернулось 16 лет спустя на новом стадионе, о котором мы все мечтали.

– Некоторые говорят, что это не столько победа "Спартака", а стечение обстоятельств, вызванных большими переменами, которые происходят сейчас в "Зените" и ЦСКА. А вы как считаете?

– Говорить можно сколько угодно, но сегодня первый "Спартак" с отрывом, который не нуждается в комментариях (10 очков от ЦСКА и 11 – от "Зенита". – Прим. "СЭ"). Что касается игры, то это дело вкуса. Если она приносит результат, значит, она хорошая. С победой, спартаковцы! (Александр ЛЬВОВ)

"Спартак" – чемпион. Live!