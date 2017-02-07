Дмитрий Комбаров: "Во время тренировок никаких шуток при Каррере быть не может"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что главный тренер команды Массимо Каррера столь же требователен, сколь и экс-наставник сборной России Фабио Капелло, сообщает "Российская газета". Также футболист подчеркнул, что итальянский специалист называет своих подопечных по именам и без акцента.

– Во времена Романцева игроки жаловались на "максималку", которую он иногда давал во время сборов, тренировок. У Карреры нечто подобное есть?

– У кого-то, может, и есть, но не у Карреры. У него направленная работа идет. Например, на первом сборе было больше беготни, упражнений на выносливость, силу. На втором мы уделяем много внимания тактике, хотя о "физике" тоже никто не забывал. У тренера есть план, мы стараемся его придерживаться.

– Кстати, как вы обращаетесь к Каррере?

– Мистер. А он называет нас по имени, причем без акцента.

– А на русском он уже может что-то сказать?

– Только банальные вещи – привет, пока. Все подсказки он дает через переводчика, чтобы мы не путались.

– Какой Каррера человек? Андрей Ещенко рассказывал, что порой Каррера бывает очень эмоциональным, может вспылить.

– Есть такое. Согласен с Андреем, Мистер очень эмоциональный. Если видит, что мы делаем что-то не так или не выполняем его установок, то, естественно, может "взорваться". Но я его понимаю. Футбол – это в основном эмоции, нервы. Бывает, Каррера и в перерыве накричит. Но он это делает не для того, чтобы оскорбить кого-то, а чтобы завести нас.

– Какие-то фишки есть у него? Как он заводит команду перед важными матчами?

– Он всегда находит какие-то слова, чтобы встряхнуть нас. Причем неважно, что Каррера делает это через переводчика.

– Какие у вас отношения с Каррерой? Можете подшутить над ним?

– На поле, во время тренировки – никаких шуток быть не может. Все работают серьезно, без смеха. А в жизни, конечно, можем и вместе посмеяться над чем-нибудь. Но Каррера очень требовательный человек.

– Он этим не напоминает Фабио Капелло?

– Это их главное сходство. Они не дают никаких поблажек. У них разный подход к тренировочному процессу, но это нормально. Большая заслуга Карреры, что он объединил команду. Кроме того, Мистер немного поменял подготовку и тактику. Потому мы и идем сейчас на первом месте.