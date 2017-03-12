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Дмитрий Комбаров: "Вновь объединили усилия с Самедовым в ответственный для "Спартака" момент"

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Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров после матча 19-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:0) отметил, что к победе привели общие усилия с Александром Самедовым. Полузащитник забил единственный гол в матче с передачи Комбарова.

"3 очка наши! Поздравляю Александра Самедова с первым забитым мячом после возвращения в родной "Спартак"! Начиная наш путь еще со времен спартаковской школы, мы вновь объединили усилия в столь ответственный для нашей команды момент! Вперед, "Спартак", - написал Комбаров в "Интсаграме".

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Материалы REN-TV

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