Дмитрий Комбаров: "Вновь объединили усилия с Самедовым в ответственный для "Спартака" момент"

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров после матча 19-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:0) отметил, что к победе привели общие усилия с Александром Самедовым. Полузащитник забил единственный гол в матче с передачи Комбарова.

"3 очка наши! Поздравляю Александра Самедова с первым забитым мячом после возвращения в родной "Спартак"! Начиная наш путь еще со времен спартаковской школы, мы вновь объединили усилия в столь ответственный для нашей команды момент! Вперед, "Спартак", - написал Комбаров в "Интсаграме".