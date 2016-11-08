Дмитрий Комбаров: "В игре с "Томью" "Спартак" старался не сбиваться на навесы"

Защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров рассказал, что во время игры 13-го тура чемпионата страны против "Томи" (1:0) у него отмерзли уши. В настоящее время Комбаров находится в расположении сборной, которая с понедельника готовится к двум контрольным встречам против команд Катара (10 ноября в Дохе) и Румынии (15 ноября в Грозном).

– Я люблю такую погоду, которая сейчас в России, – цитирует "Р-Спорт" Комбарова. – Конечно, для футбола в Дохе более благоприятные условия. Здесь хорошие поля, нет снега, дождя. Но мы – профессионалы и играем там, где должны. В Томске, если честно, у меня за первые 10 минут уши отмерзли, а дальше отогрелся, и было нормально. При этом хочется отметить поле в Томске, оно очень хорошего качества, несмотря на то что там лежал небольшой слой снега.

В игре с "Томью" мы старались не отходить от своей игры, не сбиваться на навалы и навесы. И мы поняли, что у нас это получалось, несмотря на погодные условия. Требования ко мне в "Спартаке" не изменились: если есть возможность для навеса, нужно навесить. Но я сейчас стараюсь больше играть в комбинационный футбол, в пас, потому что у нас получается играть в комбинационный футбол.