Дмитрий Комбаров: "У Кобелева сборы были тяжелее нынешних со "Спартаком"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров дал обстоятельное интервью одному из авторов "Разговора по пятницам" Юрию ГОЛЫШАКУ. Первыми цитаты из интервью узнают подписчики страницы "СЭ" в "Фейсбуке".

– У Кобелева, говорят, сборы были жесткие.

– Тяжелее нынешних со "Спартаком"!

– Надо же.

– Вторые в это межсезонье были тяжелые, но Кобелев умел удивить нагрузками. Как-то прямо на первом сборе дает задание: пять забегов по тысяче метров, потом шесть, семь, фортлеки и так далее… В Сочи Андрей Николаевич в бассейн команду загнал: "Играйте в водное поло!" Причем это было не восстановительное мероприятие, а самая настоящая тренировка. У Карпина, кстати, тоже непросто приходилось.

– Вы Глушакова вспомнили. Лучший ваш друг – не считая брата?

– Один из лучших. У меня их несколько. Антон Шунин, например. Стараемся каждый год летать куда-то одной компанией – там и Глушак, и Кирилл, и Антон, еще ребята… Кто-то на время выпадает из компании, жены беременные. Вот у Кирилла недавно ребенок родился, не поехал с нами в отпуск.

Как подписаться на страницу "СЭ" в "Фейсбуке"? Переходите по ссылке, ставьте отметку "Нравится" в главном меню и получайте в свою ленту лучшие материалы "СЭ".