Дмитрий Комбаров: "Спартак" для "Зенита" - принципиальный соперник"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" заявил, что не будет называть фаворитов этой встречи. Футболист отметил, что это будет встреча за шесть очков. Игра состоится в воскресенье в Москве.

– Смотрели матч "Зенит" – "Анжи", – сказал Комбаров в эфире программы "8-16" на телеканале "Наш футбол". – Это хороший результат для нас, но никакой эйфории у игроков "Спартака" не было. Бывших игроков нашей команды в "Анжи" не благодарили.

Не буду делать никаких заявлений – фавориты мы или нет. Любая команда должна выходить против "Спартака" на максимальных оборотах, будто это последний бой. Мы для "Зенита" принципиальный соперник, это будет игра на шесть очков. Для нас каждая игра главная в этом сезоне. Не будем далеко загадывать.