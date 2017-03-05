Дмитрий Комбаров: "Результат неудовлетворительный, пенальти - спорный момент"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров после игры 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:2) не стал давать оценку эпизоду, в котором арбитр матча Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота красно-белых за его столкновение с защитником Андреасом Гранквистом, передает спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Футболист подчеркнул, что красно-белые остались довольны результатом матча ЦСКА – "Зенит" (0:0).

– Результат неудовлетворительный, потому что дважды вели в счете, – сказал Комбаров. – Пенальти – не знаю, был или нет. Спорный момент.

Ничего, это только первый тур. Дальше будет лучше. Хотя не сказал бы, что мы играли не очень. По сути все, о чем говорили на установке, выполнили. Да, были моменты, которые не получались, но это нормально, вкатываемся. Отдельно хочу отметить наших болельщиков. Их всегда приезжает много, но сегодня будто дома играли. И стадион здесь, конечно, шикарный.

– Как вам вчерашний матч ЦСКА и "Зенита"?

– Результат нас устроил, а игру пусть другие оценивают.

– Дзюба сказал, что сегодня болел против "Спартака"...

– Это логично, для "Зенита" наше поражение было бы выгоднее.

– Каррера часто называет "Спартак" российским "Ювентусом".

– "Спартак" – это "Спартак".

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"