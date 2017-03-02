Дмитрий Комбаров: "Ресторан "Ромашка" - моя ошибка"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров дал обстоятельное интервью одному из авторов "Разговора по пятницам" Юрию ГОЛЫШАКУ. Первыми цитаты из интервью узнают подписчики страницы "СЭ" в "Фейсбуке".

– От ресторана "Ромашка" вы избавились. Это больно?

– Больно.

– Почему?

– Потому что признаешь свою ошибку. Все было нормально, но что-то не предусмотрел. Мы оказались не готовы к кризису.

– Кризис можно было предвидеть?

– Конечно! Можно было иначе составить договор. Если ты куда-то вкладываешься – значит, рассчитываешь на прибыль. А не получилось.

– Знакомый хоккеист занялся ресторанным бизнесом. Установил скрытые камеры – и поражен был масштабом воровства. Воровали все!

– Могу подтвердить – в этом смысле сложнейший бизнес. С каждого помидора, с каждой морковки что-то пытаются украсть. Списать. Это я про посуду и технику не говорю. В 99 ресторанах из ста воруют!

– Особенно поразивший вас случай?

– В голове не укладывалось, что такое могло случиться. Работал у нас охранник. Сидел и сидел. А однажды взял телевизор и ушел. Я уж думаю: может, для этого и нанимался? Понятно, что его нашли моментально. Камеры висели, он об этом знал. Самый тупой случай воровства, который можно выдумать!

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