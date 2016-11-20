Дмитрий Комбаров: "Раздражало, что "Амкар" тянул время"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров после победы в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги над "Амкаром" (1:0) отметил: красно-белым пришлось играть через фланги, потому что пермская команда перекрывает центр.

– Вас раздражало, что "Амкар" эпизодически тянул время?

– Конечно, раздражало, но это момент игры. Наверное, соперника устраивал счет, поэтому они тянули время.

– На их месте вы сделали бы также?

– Не знаю. Наверное, не валялся бы, если только действительно не свело бы ногу. Любой футболист, наверное, также бы действовал.

– В первом тайме было очень много навесов. Это была установка?

– Такие команды, как "Амкар", тяжело вскрыть через центр, потому что вся команда играет практически в центре и ее можно вскрыть только через фланг.

– После перерыва навесов практически не было.

– Как не было? Они были. После перерыва мы немного поменяли игру, но навесы были. Может, чуть меньше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)