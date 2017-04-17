Дмитрий Комбаров: "Промес хочет попробовать себя в "Барселоне"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что его партнер по команде нападающий Квинси Промес хочет попробовать себя в топ-клубе Европы. Однако, по его словам, голландец еще принесет немало пользы красно-белым.
– Промес амбициозный человек и хотел бы попробовать себя в топ-клубе, таком как "Ливерпуль" или "Барселона", о которой он иногда говорит, – цитирует Комбарова "Матч ТВ". – Квинси не думает о каких-то середняках, только о топ-клубах. Но Промес еще пригодится "Спартаку" не только в этом году, но и в следующем, а может, даже еще через год. Недаром с ним недавно переподписали контракт.
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https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI737841_Dmitrij_Kombarov_Promes_khochet_poprobovat_seba_v_Barselone
баламошка
Фразу Комбарова: "Промес амбициозный человек и хотел бы попробовать себя в топ-клубе, таком как "Ливерпуль" или "Барселона", о которой он иногда говорит" врунишка-журналишка переделал как ему того хотелось. "Промес, ещё не родившись, мечтал играть за Барселону".
11:21