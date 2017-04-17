Дмитрий Комбаров: "Промес хочет попробовать себя в "Барселоне"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что его партнер по команде нападающий Квинси Промес хочет попробовать себя в топ-клубе Европы. Однако, по его словам, голландец еще принесет немало пользы красно-белым.

– Промес амбициозный человек и хотел бы попробовать себя в топ-клубе, таком как "Ливерпуль" или "Барселона", о которой он иногда говорит, – цитирует Комбарова "Матч ТВ". – Квинси не думает о каких-то середняках, только о топ-клубах. Но Промес еще пригодится "Спартаку" не только в этом году, но и в следующем, а может, даже еще через год. Недаром с ним недавно переподписали контракт.