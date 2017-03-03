Дмитрий Комбаров: "Ничто так не запоминается, как игры с ЦСКА"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров подчеркнул в интервью "СЭ", что наиболее запоминающиеся матчи в составе красно-белых были против ЦСКА.

– Лучший по качеству футбола матч "Спартака" за последние годы?

– Два можно?

– Разумеется.

– Когда обыграли "Динамо" на их стадионе 4:0, если помните. С "Аяксом" дома тоже здорово смотрелись, 3:0 все закончилось. Сейчас рассказываю – и почему-то вспоминается, как только пришел в "Спартак". Играем с "Марселем", после моего прострела французы загоняют в свои ворота. Хотя ничто так не запоминается, как игры с ЦСКА.

– Даже автору первого гола на новом спартаковском стадионе?

– Вот этот гол я запомню на всю жизнь! Как и матч с "Црвеной Звездой". Никакой разницы, что матч товарищеский. Захожу в музей, вижу этот самый мяч – прямо ком к горлу подкатывает, я не шучу. Вообще музей поразил. Ходил как зачарованный – эти фотографии, подсветка… Столько вещей необычных отыскали… (Юрий ГОЛЫШАК)

Полностью интервью Комбарова