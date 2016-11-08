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Дмитрий Комбаров: "Не думаю о том, что сейчас "Спартак" идет на первом месте"

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Защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров заявил, что пока не заостряет внимания на лидерстве красно-белых в национальном чемпионате. В настоящее время Комбаров находится в расположении сборной, которая с понедельника готовится к двум контрольным встречам против команд Катара (10 ноября в Дохе) и Румынии (15 ноября в Грозном).

– Я не думаю о том, что мы сейчас на первом месте, – цитирует "Р-Спорт" Комбарова. – Сезон длинный, все будет решаться в конце.

Роль капитана сборной? У нас есть более опытные ребята, поэтому я не претендую на капитанскую повязку.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161108/1111990971.html

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