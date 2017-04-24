Дмитрий Комбаров: "На матч со "Спартаком" все команды настраиваются как на последний бой"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что в команде еще никто не считает себя чемпионом России текущего сезона. По его словам, еще рано говорить об этом.

На данный момент спартаковцы - лидер российской премьер-лиги. После 24 туров красно-белые набрали 54 очка, что на 7 больше, чем у ЦСКА, который занимает вторую строчку в турнирной таблице.

- Заголовки газет пестрят фразами "Спартак - чемпион". Что думаете об этом? - вопрос Комбарову.

- В команде никто не ликует. Еще рано. Отрыв от конкурентов у нас, конечно, хороший. Но никакой эйфории. Сразу после матча с "Зенитом" Массимо Каррера сказал, что ничего еще не решено, что впереди много игр и нельзя расслабляться.

- Сейчас каждый матч - испытание?

- Да. Взять ту же встречу с "Зенитом". Сама вывеска, антураж матча… То, что творилось до начала, и сама игра высосали из нас много эмоций. Мы отдали на поле все, что было. Да все встречи такие. На "Открытие Арену" всегда приходит много болельщиков. Они гонят нас вперед. Накал в каждом матче. А "Зенит" - наш прямой конкурент, игра с ним была за шесть очков. Здесь о напряжении даже говорить не стоит. Оно было максимальным.

- Впереди матч с "Уралом". Екатеринбургская команда в весенней части сезона набрала неплохой ход...

- Мы разбирали игру "Урала", тщательно готовились. Жду нашей победы.

- Встреча с "Ростовом" была непростой?

- С дончанами всегда тяжело. Они играют в оборонительный футбол. Но, знаете, на матч со "Спартаком" все команды настраиваются как на последний бой. Поэтому нам с любым соперником приходится нелегко.