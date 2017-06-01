Дмитрий Комбаров: "Мог переехать в Германию или Италию после чемпионата мира-2014"

Защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров выразил уверенность в том, что карьера футболиста 30 лет только начинается. При этом он отметил, что по ее завершении задумывается о работе тренером.

- Все только начинается в 30 лет. Много игр за спиной - и на международном уровне, и на клубном, - уже накоплен хороший опят, а сил не убавляется, наоборот, можно прибавлять, - приводит ТАСС слова Комбарова. - В 30 лет выиграть чемпионат России и Кубок конфедераций, в 31 - чемпионат мира. Почему нет?

На самом деле, я мало смотрю футбол в свободное время, стараюсь уделять больше внимания семье; можно сказать, что работу я оставляю на работе. Это не значит, что я вообще не смотрю футбол, конечно, слежу за большими матчами в Лиге чемпионов, за топовыми матчами европейских чемпионатов.

Думаю, что буду смотреть больше футбола уже после того, как закончу карьеру, буду вникать в нюансы и анализировать, потому что не исключаю возможности стать тренером после завершения карьеры игрока.

Комбаров рассказал, что после чемпионата мира 2014 года мог оказаться в чемпионате Италии или Германии.

- До конкретного разговора дело так и не дошло, агент говорил, что во мне были заинтересованы клубы из Германии и Италии, - продолжил Комбаров. - Попросить агента продавить мою кандидатуру? Это другой клуб должен проявить интерес, а не агент навязать игрока, поэтому никогда не было такой задачи.

Сейчас сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России