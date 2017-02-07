Дмитрий Комбаров: "Миланов считает, что "Спартак" незаслуженно лидирует? Весной и посмотрим, кто на каком месте будет"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров выразил несогласие с полузащитником ЦСКА Георгием Милановым, который заявил в интервью для "СЭ", что красно-белые незаслуженно возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, сообщает "Российская газета". Также россиянин подчеркнул, что пришедшие зимой в команду игроки усилят "Спартак".

– Георгий Миланов сказал, что "Спартак" незаслуженно идет на первом месте и еще потеряет очки во второй части сезона.

– Это его мнение, раз он так сказал. Не хочу его осуждать, нас рассудит время. Вот весной и посмотрим, кто на каком месте будет. Я не согласен, что мы незаслуженно идет на первом месте. Всем командам в каких-то матчах везло, в каких-то что-то мешало. Тот же ЦСКА в трех-четырех встречах забивал на последних минутах, но мог и вообще проиграть. Как можно говорить о том, что мы незаслуженно лидируем, если у нас есть отрыв в пять очков? Может, это не так много, но все-таки мы впереди всех.

– Мало кто ожидал, что "Спартак" проведет такую мощную трансферную кампанию. Кто из новичков реально усилит команду во второй части сезона?

– Да все наши новички в порядке, хотя больше всего говорят о Луизе Адриану и Самедове. Изначально было ясно, что Адриану и Самедов усилят нас. Уровень этих ребят всем известен.

– Отвечая недавно на вопрос о Самедове, Денис Глушаков признался, что кто садится с ним рядом в клубном автобусе, тот в "Спартаке" надолго не задерживается. Такая примета есть?

– Да Денис просто любит пошутить. Я в такие суеверия не верю. Надеюсь, Саша еще долго будет играть за "Спартак".

– Как встретили новичков?

– У нас есть традиция – каждый новичок должен проставиться. Собрать всю команду в ресторане, либо на свежем воздухе. Сейчас на сборах времени нет устраивать вечеринки или приготовить барбекю с шашлыками. Но тот же Самедов уже сказал, что обязательно отметим. Но только надо время подобрать, чтобы это было в перерывах между матчами.