Дмитрий Комбаров: "Играть после конкурентов психологически чуть-чуть тяжелее"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что красно-белым психологически тяжелее, чем "Зениту" и ЦСКА. По его словам, команде приходится играть матчи туров чемпионата России после конкурентов. "Спартак" вчера нанес поражение "Оренбургу" со счетом 3:2 в домашнем матче 21-го тура чемпионата России.

- После матча с "Оренбургом" тренер поздравил команду с победой, но сказал, что совершать такие ошибки в будущем недопустимо, - цитирует ТАСС Комбарова. - Мы стараемся не обращать внимания на конкурентов, прежде всего концентрируемся на себе, но играть свой матч после конкурентов психологически чуть-чуть тяжелее.

Поначалу матч складывался для нас удачно, команда сумела забить два гола и в целом контролировала ситуацию. Если бы судья не зафиксировал фол, когда забивал Сальваторе Боккетти, игра была бы закончена. Но мы упустили несколько возможностей забить и в итоге пропустили два нелогичных гола. Все могло кончиться печально, но поддержка трибун и вера в свои силы помогли нам завоевать три очка.