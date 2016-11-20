Дмитрий Комбаров: "Федун сказал, что премиальные будут в конце сезона, если результат окажется положительным"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров после победы над "Амкаром" (1:0) отметил, что Денис Глушаков очень редко забивает такие мячи на тренировках. Он добавил, что дополнительных премиальных за этот матч не будет.

– Вы сейчас матч "Зенит" – "Крылья Советов" смотрели в раздевалке? Когда самарцы забили – оттуда раздались громкие крики.

– "Крылышки" забили и мы обрадовались. Поэтому и кричали.

– Похожий матч был с "Уфой", который вы проиграли, когда соперник всей командой находился на своей половине поля. Можно сказать, что "Спартак" сделал какие-то выводы из этого?

– После каждого матча мы делаем выводы. Сегодня забили практически в самом конце встречи, это подтверждает, что с такими командами очень тяжело играть, когда соперник всем составом стоит в штрафной.

– Что сказал Леонид Федун в раздевалке?

– Подошел, поздравил всех ребят.

– Никаких дополнительных премиальных не будет?

– Нет. Сказал, что премиальные будут после сезона, если результат окажется положительный.

– Денис Глушаков так часто попадает на тренировках?

– Очень редко. Первый раз вижу, чтобы он так попал. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России