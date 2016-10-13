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Дмитрий Кириченко: "История с судейством матча "Зенит" - "Спартак" раздута"

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Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко выразил мнение, что вокруг работы Сергея Иванова в матче чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (4:2) поднялось много излишнего шума. У красно-белых возник ряд претензий к судейству, включая незафиксированный фол Доменико Кришито на Квинси Промесе, после которого сине-бело-голубые забили третий мяч. После игры глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов подал в отставку.

– Как отнеслись к отставке главы департамента судейства и инспектирования Валентина Иванова после скандального матча "Зенит" – "Спартак"?

– Смотрел эту игру. Были ошибки, но история раздута. Каждый фол и свисток арбитра Сергея Иванова вызывал со стороны обеих команд неадекватное восприятие. Нарушение правил на Промесе было, но ведь "Зенит" забил свой гол не в последовавшей затем контратаке. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Кириченко

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vialiy

Кто бы сомневался....

07:42

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